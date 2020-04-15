استرداد 158 ألف متر و230 فدانًا في 24 ساعة.. شعراوي يستنفر الأجهزة لرصد المخالفات

كتب- محمد نصار:

تلقّى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، في ما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال شعراوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، في إزالة 298 حالة تعدٍّ بالبناء على أملاك الدولة؛ ليصل إجمالي الإزالات إلى 1534 حالة، واسترداد نحو 158 ألف متر مربع؛ ليصل الإجمالي إلى مليونَين و350 ألف متر مربع، وإزالة 61 حالة تعدٍّ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة؛ ليصل إجمالي الإزالات إلى 237 إزالة على مساحة 230 فدانًا؛ ليبلغ إجمالي ما تم استرداده نحو 1680 فدانًا من أراضي الدولة بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 91 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 13 ألف متر مربع؛ ليصل إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3298 حالة بإجمالي 117 ألف متر مربع، و474 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 17 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين؛ ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4395 حالة إزالة على مساحة 1462 فدانًا، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وتابع شعراوي بأن رئيس مجلس الوزراء يتلقّى تقارير دورية ويتابع عن كثب الجهود التي يبذلها المحافظون والأجهزة المحلية؛ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بجهود المحافظين في هذا الشأن، وطالبهم بالاستمرار في فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين؛ خصوصًا خلال ساعات حظر التجول.

وطالب شعراوي المحافظين بالاستمرار في استنفار كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.