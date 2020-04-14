كورونا في 24 ساعة| كواليس أول إصابة بمصر.. ورقم قياسي جديد.. وسعر متوقع للعلاج

كتب- محمود علي:

حقق انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، رقما قياسياً جديداً بعد تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يأتي هذا فيما أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية كواليس أول إصابة بالفيروس في مصر، وتحدث علماء عن سعر علاج الفيروس المحتمل.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الاحداث المتعلقة بفيروس كورونا في مصر والعالم فيما يلي:

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