بالإجراءات والمواعيد.. خريطة تسليم أول شقق في مشروع سكن مصر (صور)

وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف المصري الكبير: العمل لم يتوقف يومًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم أول شقق ضمن مشروع سكن مصر بمرحلتيه الأولى والثانية.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن 1296 شقة بمشروع "سكن مصر" جاهزة للتسليم، لافتًا إلى أن هذه الشقق تقع ضمن مسلسلات 11- 12- 13 في المرحلة الأولى و7- 8- 9 ضمن المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه كان تم إرجاء عمليات التسليم، خلال الأسبوعين الماضيين، لتبدأ من اليوم الثلاثاء 14 أبريل، وحتى 21 مايو المقبل.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن على الحاجزين التوجه لبنك الإسكان والتعمير، لإنهاء الإجراءات البنكية، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح، أنه سيتم تسليم عمارة كل يوم لمنع زحام المواطنين وتخفيف التعامل مع جهات غنهاء إجراءات استلام الوحدات، لافتًا إلى أنه تم تخصيصا أيام للتعامل مع المتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وجاءت إجراءات استلام الشقق كما يلي:

1- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان بالمدينة الحاجز بها.

2- سداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

3- إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

4- التوجه لمقر جهاز المدينة للحصول على محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مع صورة البطاقة للزوج أو الزوجة.

- أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد الوديعة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.

ويمكن التعرف على أرقام العمارات ومواعيد التسليم من خلال الجدول التالي:

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