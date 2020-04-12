سرعة الرياح 10 أمتار في الثانية.. البيئة: شبورة وانخفاض رؤية اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جنوب القاهرة، ومتوسطة على شمال وشرق ووسط وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.7 متر في الثانية إلى 10.1 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على (المنصورة – الزقازيق – بلبيس)، ومتوسطة على (دمياط - كفرالشيخ - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.4 متر في الثانية إلى 9 أمتار في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (سوهاج – أسوان الأقصر - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًأ زتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 1.1 متر في الثانية إلى 7.9 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.8 متر في الثانية إلى 7.4 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع المناطق وتشمل (شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء - الإسماعيلية - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 0.4 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.