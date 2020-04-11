رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية



كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدداً من المشروعات المقامة فيها، يُرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وحرص رئيس الوزراء على اتباع الاجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات.

وخلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المُختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس.

واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 الاف م ٢، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار. وقد بلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، حوالي ٨٦٢ ألف دولار، ويقدر حجم العمالة بنحو 350 عاملاً.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة، مصنع شركة امبي انترناشونال، الذي يقوم بتصنیع الملابس الجاھزة والغزل والنسیج والاقمشة والخیوط.

واستمع مدبولي إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، الذي تبلغ مساحته ٨٩٥٠٠ م ٢، والمُقام على خمسة مواقع داخل المنطقة، حيث تمت الإشارة الى ان المصنع يقوم بالانتاج بهدف التصدير ويتم تصنيع كبرى الماركات العالمية.

وتمت الاشارة الى ان المشروع استثمار ھندي برأس مال ٥،١ ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ٢٣،٥٩٥ ملیون دولار، وقد بلغ حجم صادرات الشركة بالربع الأول من عام ٢٠٢٠ حوالي ٣١،١ ملیون دولار، ويُقدر حجم العمالة بنحو ٤٢٠٠ عامل.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال والعاملات بالمصنع للتعرف على ظروف العمل، والاجراءات الجديدة المُتبعة في ضوء مايتعلق بجهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، وابرزها مواعيد العمل وكثافة الورديات وتوافر مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

وأشاد مدبولى بالصناعات عالية المستوى التى يتم تصديرها لكبريات الماركات العالمية، كما أشاد باتباع الاجراءات الوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المنطقة الحرة بالاسماعيلة،والبالغ مساحتها 170 فداناً، التي تضم أنشطة صناعية وخدمية وتخزينية، والمُقام عليها 103 مشروعات، يبلغ إجمالي رأس مالها حوالي ٧٢٤،٦ ملیون دولار وتكالیف استثماریة بلغت ١٠٢٩،٩ ملیون دولار. وتم الإشارة إلى أنه تم الإحالة الي جھاز تعمیر سیناء لوضع مقترح ترفیق ٣٠ فدانا اضافیة للمنطقة.