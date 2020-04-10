​وفاة الكاتب جميل عطية مؤسس مجلة "جاليري 68"

كتب- محمد عاطف:

توفى الكاتب الكبير جميل عطية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وعقب رحلة إبداع طويلة.

وحصل عطية، على شهادات دراسية متباينة ونتيجة لذلك عمل في مهن متعددة، وعمل قبل تخرجه من الجامعة كاتب حسابات في مصنع للنسيج في شبرا الخيمة ومدرسًا موسيقى للأطفال، ومدرس للحساب والجبر والهندسة للمراحل الإعدادية في مصر والمغرب، وبعد تخرجه في الجامعة عمل كمفتش مالي وإداري في وزارة الشباب في سنوات الستينيات، وبعد نجاحه في نشر بعض القصص انتقل إلى الثقافة الجماهيرية بفضل الأساتذة نجيب محفوظ وسعد الدين وهبة ويعقوب الشاروني، حتى سافر إلى سويسرا عام 1979 وعمل بالصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة العربية في جنيف حتى هذه اللحظات للتقاعد والتفرغ للأدب.

وهو أحد مؤسسي مجلة "جاليري 68" الأدبية، ومن رواد حركة أدباء الستينيات، ركز من خلال أعماله على الدور الاجتماعي للأدب.

ومن مؤلفاته: "النزول الى البحر، ثلاثية 1952، أوراق إسكندرية، الثورة، المسألة الهمجية، خزانة الكلام" وغيرها.