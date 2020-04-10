وزير الأوقاف: تعريض حياة الناس للخطر بالمخالفة للتعليمات خيانة عظمى
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة، ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ذلك سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك، فإن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع.
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