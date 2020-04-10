"لم تنجح محاولات إسعافه".. نقابة الأطباء تنعى طبيبًا توفي بـ"كورونا"

كتب - أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، الزميل الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية، بعد وفاته بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

وقالت النقابة في بيان اليوم الجمعة، إن شكري توفي في قسم الرعاية المركزة بمستشفي حميات العباسية يوم الجمعة الماضي بعد إصابته بالفيروس.

وأوضحت أنه تم نقل "شكري" لمستشفى حميات العباسية يوم الخميس ٢ أبريل بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب حاد بالرئتين، ثم اضطراب في الإدراك وفشل في الجهاز التنفسي، مضيفة أنه "لم تنجح محاولات إسعافه".