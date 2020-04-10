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وزير الأوقاف: الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر.. وإقامتها بالمخالفة "معصية"

11:52 ص الجمعة 10 أبريل 2020
وزير الأوقاف: الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر.. وإقامتها بالمخالفة "معصية"

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك وأن إقامتها بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن "إثم ومعصية".

وأشار في تصريحات اليوم الجمعة، إلى أنه سوف يصلي الجمعة ظهرًا في منزله.

وأضاف: "إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية: الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين"، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها .

وأوضح أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

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