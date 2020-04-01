"الوطنية للتدريب": إطلاق "المبادرة الرقمية 2020" لتوفير معارف رقمية شاملة للمتدربين

كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، أحدث مبادراتها تحت عنوان "المبادرة الرقمية 2020"، والتي تهدف إلى توفير قنوات رقمیة متعددة لتخدم أدوار الأكادیمیة التدریبیة والمعرفیة، وضمان استمرار دورها التدريبي خلال الفترة القادمة والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لحماية البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وتستهدف المبادرة متدربي البرامج الحالیة وخریجي الأكاديمية والجمهور العام من عموم المصريين.

وتدور المبادرة حول إطلاق عدة منصات ومحتوى رقمي للتدريب ونشر المعارف منها:

أولًا.. تدريب عن بعد

كانت الأكاديمية على مدار عدة أشهر ماضية بدأت في تصميم وتطوير منصة تقنية للتدريب عن بعد لخدمة برامجها التدريبية ولتقديم محتوى متطور تماشيًا مع كل ماهو جديد عالميًا، وتعتبر تلك المنصة الأولى من نوعها في مصر ومصممة لدعم تعلم حقيقي وفعال عن طريق استخدام كل الأشكال المتطورة للمحتوى الرقمي.

كما تهدف المنصة أيضًا إلى التواصل الدائم مع المتدربين الحالين وخريجي الأكاديمية من الكوادر المصرية والأفريقية لربطهم بشبكة من المعارف الضرورية لتلك اللحظة وضمان نشر المعارف من خلالها على مستويات مختلفة.

ثانیًا.. محتوى رقمي شامل على مواقع التواصل الاجتماعي

تستهدف الأكاديمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكادیمیة لنشر محتوى توعوي متطور بین الجماھیر المستھدفة والجمھور العام، ویتمثل في محاضرات رقمیة تتراوح مدتها بین الـ10 إلى 20 دقیقة عن موضوعات يهتم بها المواطن لیطلع علیھا من مصادر موثقة وتسھم في صقل المعارف والمھارات المطلوبة في تلك الفترة.

ثالثا.. خدمات سمعية "بودكاست"

تستخدم الأكاديمية واحدة من الوسائط الجديدة لنشر المعارف وهو البث السمعي "البودكسات" لنشر محاضرات ومعارف دورية لتكون متاحة للاستخدام العام، وتهدف تلك الخدمة إلى إتاحة المعارف الضرورية ونشر الوعي بين أكبر عدد ممكن من مستخدمي الخدمات الرقمية في مصر بشكل عام، وبين متدربين وخريجي الأكاديمية بشكل خاص.