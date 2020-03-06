الأوقاف تنعى مدير مديرية السويس وتكلف وفدًا لتقديم واجب العزاء بأسيوط

كتب- محمود مصطفى:

نعت وزارة الأوقاف وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن، الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية السويس، والشيخ هاني محمد أحمد اسماعيل وكيل مديرية الشرقية السابق، اللذين لقي الله (عز وجل) اليوم، إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، و أن يجزيهما خير الجزاء عما قدما لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، أن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط، لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.