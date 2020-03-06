"الهجرة" تنفي حظر دخول المصريين إلى الإمارات

كتب - أسامة علي:

نفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تردد عن صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين إلى دولة الإمارات، مشددة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك ردًا من وزارة الهجرة اليوم الجمعة على ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات احترازية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين في الخارج تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والالتزام بما تصدره الجهات في مصر وفي دول الإقامة، وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.