أكثر الكلمات إنتشاراً

إعدام عشماوي فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة الكلاسيكو أسعار السجائر محمد رمضان منع المهرجانات

القصبي: قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلى النور إلا بالتوافق

12:12 ص الخميس 05 مارس 2020
القصبي: قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلى النور إلا بالتوافق

عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الإدارة المحلية لن يخرج إلى النور إلا إذا كان قانونًا توافقيًا بين الجميع، نظرًا لأهميته ولأنه يهم كل شرائح المجتمع.

أضاف القصبي، في تصريحات الأربعاء على هامش جلسة الحوار المجتمعي السادسة التي يعقدها إئتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، أن القانون أخذ زخمًا كبيرًا، بالرغم من أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسات عديدة حوله، إلاّ أن القانون كان لا يزال عليه خلافات واختلافات، لذا وطبقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي حوله لخروجه بشكل توافقي، نستمع لكافة الأطراف ونأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر أن بعض الفئات طالبت الإئتلاف بضرورة الانضمام إلى جلسات الحوار المجتمع كممثلين للفلاحين وتم الاستجابة لطلبهم، وسيتم تحديد اجتماع لهم للاستماع إلى وجهات نظرهم حول القانون.

عبد الهادي القصبي ائتلاف دعم مصر قانون الإدارة المحلية مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان