كتل هوائية.. الأرصاد تكشف سبب تغير حالة الجو وانخفاض الحرارة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب التغير في الأحوال الجوية والانخفاض في درجات الحرارة.

وقال شاهين لمصراوي، إن التغير في الأحوال الجوية يرجع إلى تغير الكتل الهوائية السريعة الموجودة في فصل الربيع، مشيرا إلى تعرض البلاد أمس لكتلة هوائية من الصحراء الغربية، ويشهد طقس غد الأربعاء، كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا ما يتسبب في انخفاض درجات الحرارة والإحساس ببرودة الجو.

وأضاف أن تغير الكتل الهوائية يعمل على التغير السريع في معدل درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، لافتا إلى أن فصل الربيع يتسم بالتغير السريع والمفاجئ في الأحوال الجوية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

ونصح المواطنين، بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه نظرا للتقلبات الجزية الحادة والسريعو المعتادة في فصل الربيع، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة درجات الحرارة.

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