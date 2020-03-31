"صناعة النواب": نتواصل مع الحكومة لتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية بمصر

كتب- أحمد علي:

كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن اللجنة تتواصل مع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية، التى تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمى، وذلك وفق المعايير الدولية فضلاً عن العمل على استكمال أى نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وقال "عامر"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تقوم بإعداد دراسة عاجلة من خلال التشاور بين جميع الاعضاء باللجنة عن هذا الملف المهم لتقدمها الحكومة التي يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدخول مصر في عالم هذه الصناعات المهمة والاستراتيجية، مشيدًا باهتمام مؤسسة الرئاسة بهذا الملف الحيوي في ظل ماكشفت عنه أزمة المواجهة العالمية مع فيروس كورونا.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن مصر تمتلك امكانيات كبيرة تؤهلها للدخول فى هذه الصناعات ليس لتوفيرها للمنشآت والمستشفيات الحكومية والخاصة داخل مصر ولكن لتصديرها للخارج خاصة للأسواق العربية والافريقية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لبحث هذا الملف.