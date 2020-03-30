أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

توقفت عضلة قلبها.. متحدث الصحة يوضح حقيقة وفاة شابة بـ"كورونا"

10:06 م الإثنين 30 مارس 2020
توقفت عضلة قلبها.. متحدث الصحة يوضح حقيقة وفاة شابة بـ"كورونا"

فيروس كورونا

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك متابعة لمجلس الوزاراء بشكل يومي فيما يتعلق بفيروس كورونا داخل وخارج مصر، ويتم مناقشة ذلك في اجتماع يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة المسئولة عن متابعة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 150 حالة، وخرجوا من المستشفى وهناك حالة وفاة واحدة فقط اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات إعلامية، أن كل الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة شابة ثلاثينية بسبب إصابتها بفيروس كورونا غير صحيحة، بل أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في توقف عضلة القلب.

وأوضح أن مصر من أعلى دول العالم في نسب الشفاء، وأنه خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد الوفيات عن المعتاد، مشيرًا إلى أن معظمهم توفاهم الله قبل أن يصلوا إلى المستشفى وبعضهم توفى قبل أن يتم ظهور نتيجة التحاليل الخاصة به.

فيروس كورونا مجلس الوزراء خالد مجاهد وزارة الصحة

الخبر التالى:

سبب أزمة بين الوزير والإبراشي.. ماذا نعرف عن فيديو ازدحام المترو؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة