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الحكومة تكشف حقيقة فيديو احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية تحاليلهم

04:23 م الإثنين 30 مارس 2020
الحكومة تكشف حقيقة فيديو احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية تحاليلهم

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يظهر احتجاز المخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل " PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، غير صحيح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي، مُوضحةً أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة عزلاً منزلياً لمدة 14 يوماً، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية خلال فترة العزل، يتم التحويل إلى إحدى مستشفيات العزل الطبي على الفور، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ومتابعة كافة الفحوصات والتحاليل الدورية الخاصة بالحالة وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، على أن يتم السماح بخروج الحالة فور التأكد من سلبية تحليل الـ "PCR" لها، والتأكد من تعافيها تماماً من الفيروس.​

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