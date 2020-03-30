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الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد طوال فترة الإغلاق إنهاء الخدمة مباشرة

11:44 ص الإثنين 30 مارس 2020
الأوقاف: عقوبة فتح أي مسجد طوال فترة الإغلاق إنهاء الخدمة مباشرة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.

وطالبت وزارة الأوقاف الاتصال بالخط الساخن : 01008806466، حال وجود أي مخالفة أو التسجيل على النموذج الموجود على موقعها على الإنترنت.

كان وزير الأوقاف، قرر تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات لحين انتهاء على التعليق.

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