حدث ليلاً| تفاصيل إحدى حالات الوفاة بـ"كورونا" ومشادة وائل الإبراشي ووزير النقل



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

"اتصلنا بيها مردتش".. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إحدى حالات الوفاة بـ"كورونا"

كشفت الدكتورة هالة زايد تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وأقر خلاله رفع بدلات الأطباء بنسبة 75% وصرف مكافآت استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر.

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التفاصيل الكاملة لمشادة وائل الإبراشي ووزير النقل على الهواء مباشرة

شهدت الساعات القليلة الماضية مُداخلة تلفزيونية تحولت إلى مشادة بين الإعلامى وائل الإبراشى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل على إثر زحام قطارات المترو.. فما يلي تفاصيل المشادة.

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"مش مقبول يا أستاذ".. وزير النقل ينفعل على الإبراشي بسبب فيديو زحام المترو

انفعل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب عرضه فيديو للزحام في إحدى محطات مترو الأنفاق.

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بالفيديو| المفتي السابق يعلق على احتمالية إفطار شهر رمضان بسبب كورونا

طرح الإعلامي عمرو خليل، سؤالًا على الدكتور على جمعة - مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - جاء نصه: "بعد عدة أيام نستقبل شهر رمضان فما حكم الصيام لأكثر من 14 ساعة دون شرب السوائل الدافئة، وكذلك الإستنشاق مما يساعد على بقاء الفيروس وسهولة انتشاره في الجسد.

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فخري الفقي: اذا استمرت أزمة الكورونا الخسائر ستصل إلى 2.5 تريليون دولار

قال الدكتور فخرى الفقى عضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقًا، أن الأثار الاقتصادية المترتبة عليه عالميًا وصلت إلى خسائر ما يزيد عن 4 تريليون، مشيرًا إلى أن كورونا كشف مدى هشاشة المنظومة الصحية العالمية والطب الوقائي.

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"فصل ورسوب".. التعليم تكشف عن عقوبات الاتجار بالمشروع البحثي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم إلغاء الامتحانات، مضيفًا أن العملية التعليمية مازالت مستمرة ولكن عن بعد وتم توفير جميع الأدوات لهذا ومستمرون في ذلك.

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طارق عامر: مصر مستعدة اقتصاديًا في حالة فرض حظر تجوال كامل

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر مستعدة اقتصاديًا في حال تم تطبيق قرار بحظر تجوال كامل خلال الفترة المقبلة لتجنب تفشي فيروس كورونا.

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سخرت من الحظر.. النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات مع "مودة الأدهم"

كشفت النيابة العامة أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بضبط مودة الأدهم، أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" وأخرى واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً.

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مصدر: القبض على سائق "تريلا" حادث الطريق الإقليمي المروع (تفاصيل)

قال مصدر أمني مسؤول، إن رجال مباحث الصف ألقوا القبض على سائق "التريلا" الذي دهس 14 سيارة على الطريق الإقليمي، بعد أربعة أيام من البحث والتتبع.

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موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لفيروس كورونا وتغلقها امام الحركة

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي" بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

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الصين تسجل 31 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين تسجيل 31 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات جديدة اليوم الاثنين.

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"موعد مأمول وإجراءات وعلاج مُرتقب".. إليكم أبرز ما جاء في مؤتمر ترامب عن فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل على تجارب عدة على عقاقير مختلفة لعلاج فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

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ترامب: ذروة الوفيات جراء كورونا بالولايات المتحدة ستكون في غضون أسبوعين

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد سيصل إلى ذروته بالولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

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