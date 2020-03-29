​الزراعة: 10 ملايين جنيه تبرعًا من التعاونيات 10 لمكافحة فيروس كورونا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات، للمساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

والتقى القصير، اليوم الأحد، ممثلي التعاونيات الزراعية، الذين أكدوا خلال اللقاء دعمهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية في الإجراءات التي تتخذ لمنع تفشي المرض، مشيدين بالجهود المتميزة للفريق الطبي المصري خط الدفاع الأول عن صحة المصريين ضد فيروس كورونا.