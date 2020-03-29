من بينهم سكان "الزرايب".. الجمعية الشرعية تقدم مليون و725 ألف جنيه لضحايا السيول

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الجمعة الشرعية الرئيسية، توزيع مساعدات مادية عاجلة بواقع 25 ألف جنيه، لعدد 69 حالة من متضرري وضحايا السيول جراء أزمة الطقس السيئ التي ضربت البلاد قبل أسبوعين في 18 محافظة على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك ضمن مبادرتها" مساعدة أهالي ضحايا أزمة السيول" بالتنسيق مع وزارة التضامن، وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة مليونًا و725 ألف جنيه.

وقال مصطفي إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن "الجمعية قامت فور وقوع ازمة السيول بتقديم مبادرة وطنية انطلاقًا من واجبها الوطني والمجتمعي والديني، بهدف مد يد العون والمساعدة والتخفيف عن أسر ضحيا أزمة السيول، من خلال مبادرة تقدمت بها الجمعية الشرعية للدكتور نيفين القباج وزير التضامن خلال اجتماعها الوزاري مع مؤسسات المجتمع المدني، بحضور حسن أبوصليب نائب الأمين العام".

وأوضح الأمين العام أن "الجمعية فور الموافقة والترحيب بمبادرتها من قبل مؤسسات الدولة، قامت من خلال إدارتها لملف الأزمة في فروعها ومكاتبها ولجانها المنتشرة في ربوع الوطن، بالتحري والبحث عن الذي تم الإبلاغ عن فقدهم خلال أزمة السيول، وفقًا للأسماء التي وردت إليها من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وتم التوصل والتأكد من وجود 69 حالة مستحقة لتقديم المساعدات المالية العاجلة".

وأشار إلى أن "قيادات الجمعية قامت في 18 محافظة على مدار الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ وقدره25 الف جنيه، لكل أسرة من أسر الضحايا، بتكلفة مادية بلغت مليون و725 ألف جنيه".



ولفت إلى أن "البداية كانت مع متضرري منطقة "الزرايب"، بمدينة 15 مايو بحلوان، حيث قام وفد من الجمعية الشرعية الرئيسية بزيارة المنطقة المنكوبة على الفور، وتقديم يد العون والمساعدة للأهالي المتضررين ، وتسليم مبلغ 25 ألف جنيه لكل أسرة من إجمالي13 حالة، بحضور محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، ومحمد سيد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن، والأنبا أثناسيوس أنبا كنيسة 15 مايو، وذلك بمقر كنيسة البابا شنودة الثالث بعزبة الزرايب".

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