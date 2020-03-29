"المتحدة" تقدم التوعية بفيروس كورونا باستخدام لغة الإشارة

كتب- مصطفى علي:

بدأت قنوات المتحدة المختلفة فى عرض فيديوهات التوعية والتعرف بفيروس الكورونا، وأساليب الوقاية منه مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة حتى تصل تلك المعلومات الهامة لفئة كبيرة تقدر بـ7.5 مليون مواطن في مصر حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المساحة التي يتم تخصيصها للترجمة إلى لغة الإشارة تأتي من واقع اهتمام ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي، بأن تتم التوعية لجميع فئات المجتمع استكمالًا للمسئولية المجتمعية للمجموعة وإسهاما منها في تنمية المجتمع.