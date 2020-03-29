مصري بأمريكا يتبرع بـ100 ألف دولار لـ"تحيا مصر".. ويوجه رسالة للسيسي

كتب- أسامة علي:

تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا من رجل أعمال مصري بالولايات المتحدة الأمريكية، كان من المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، للإعلان عن دعمه لصندوق "تحيا مصر" مبلغ 100 ألف دولار.‬

‫ونقل رجل الأعمال المصري رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "ندعم جهدكم الوطني للتنمية، ويشهد العالم كله بالدور المهم لمصر في ظل قيادتكم، وفي تلك المرحلة من انتشار فيروس كورونا، ما يضعنا جميعًا أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفًا واحدًا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة"‬.

‫ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر لرجال الأعمال المصريين استجابة لدعوتها الخاصة بدعم صندوق تحيا مصر في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلبت وزيرة الهجرة بتخصيص التبرعات في حساب صندوق "تحيا مصر"، والمعلن رسميًا برقم 037037 في جميع البنوك المصرية، لصالح صندوق الكوارث والأزمات ولدعم العمالة غير المنتظمة.‬

كما أشادت وزيرة الهجرة بالدور الوطني للمصريين بالخارج، مؤكدة أنهم كل يوم يثبتون مدى ارتباطهم بالوطن في كل التحديات ولا ينسون مصر مهما اشتدت الظروف أو بعدت المسافات.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكافة المصريين بالخارج للمشاركة في "تحدي الخير" لدعم الأسر المصريين غير القادرة والعمالة غير المنتظمة التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق «تحيا مصر» المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم 037037 للحساب في كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق: اضغط هنا

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