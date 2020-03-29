القوى العاملة: 1.2 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم للحصول على 500 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، موضحا أنها بلغت مليونا و200 ألف عامل منذ الأسبوع الماضي، وحتى الآن، لتسجل نصف مليون في يوم واحد اليوم الأحد.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، متابعة تسجيل هذه الفئة على مدار الساعة يوميا، مشيرا إلى تدقيق هذه البيانات أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وأكد سعفان، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية.

وجاءت كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع للوزارة: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".​