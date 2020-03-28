"الوطنية للصحافة": توافر مستلزمات طباعة الصحف القومية لمدة 6 أشهر

كتب- مصطفى علي:

أكدت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة، توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في مخازن المؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة وحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حيث استعرضت اللجنة الوضع الراهن فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية من ورق وأحبار وألواح طباعية ومحلول ترطيب وغيرها.

حضر الاجتماع وكيل الهيئة عبدالله حسن ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عبدالمحسن سلامة وياسر رزق وسعد سليم وعبدالصادق الشوربجي وسعيد عبده.

وأكدت اللجنة أهمية الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار الـ 24 ساعة، في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع تأكيد أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.

وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساء نفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.

وراجعت اللجنة الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

وأكدت اللجنة على ضرورة التيسير على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصاً السيدات، اتساقاً مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.

كما وضعت اللجنة تصورًا لحجم الأزمة الراهنة واحتمالات تطورها خلال الفترة المقبلة، ووضعت السيناريوهات المحتملة تماشيًا مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.