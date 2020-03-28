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المطار يستقبل رحلة عالقين من سلطنة عمان

03:26 م السبت 28 مارس 2020
المطار يستقبل رحلة عالقين من سلطنة عمان

المطار يستقبل رحلة عالقين من سلطنة عمان

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، رحلة مصر للطيران الاستثنائية، القادمة من دولة عمان على متنها 135‪ مصريا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران ومطار القاهرة وموظفي المحطة ورجال الشرطة والعديد من الجهات العاملة بالمطار، الركاب المصريين القادمين، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم جميعا من قبل فرق الطب الوقائي بالحجر الصحي في المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم جميعا.

كانت طائرة مصر للطيران طراز B737-800، غادرت مطار القاهرة مساء أمس الجمعة، متجهة إلى مدينة مسقط العمانية لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، في ظل تعليق رحلات الطيران.

وتكثف وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالدولة، من جهودها من تنسيق عودة المصريين العالقين في العديد من دول الخارج، بسبب قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية ضمن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

مطار القاهرة مصر للطيران سلطنة عمان

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