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"الوطنية المصرية لليونسكو" تطلق 4 رسائل لمواجهة فيروس كورونا ومحاربة الشائعات

01:57 م السبت 28 مارس 2020
"الوطنية المصرية لليونسكو" تطلق 4 رسائل لمواجهة فيروس كورونا ومحاربة الشائعات

رسائل لمواجهة فيروس كورونا ومحاربة الشائعات

كتب- محمد سامي:

أطلقت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو- ايسيسكو)، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، 4 رسائل هامة لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID) والشائعات المنتشرة حوله.

وتحتوي الرسالة الأولى، بحسب بيان، على ضرورة مواجهة الوباء العالمي لمرض (كوفيد – 19)، وضرورة اتباع طرق الوقاية الموصى بها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مواجهة تفشي المعلومات الخاطئة وعدم نشرها في المجتمع.

وحثت الرسالة الثانية على عدم نشر الفزع في المجتمع، محذرةً من الرسائل الصوتية مجهولة المصدر، التي تتسبب في إثارة الخوف والقلق داخل الناس.

وذكرت الرسالة الثالثة أن الإشاعات تشكل خطورة وعبء على إمكانيات الدولة في إدارة الأزمات، وطالبت بضرورة التحقق دائما من مصادر المعلومات ونشر المعلومات بحكمة ودقة.

وطالبت الرسالة الرابعة بوقف التمييز والعنصرية خاصة أن فيروس كورونا المستجد (19-COVID) لا يفرق بين جنس أو عِرق، وانتشر في العديد من دول العالم، وأصاب آلاف من البشر، بجانب تسببه في العديد من الوفيات.

اليونسكو شائعات كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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