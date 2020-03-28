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​​طلب إحاطة في البرلمان لتخفيض فواتير الكهرباء لـ3 أشهر بسبب "كورونا"

03:00 ص السبت 28 مارس 2020
​​طلب إحاطة في البرلمان لتخفيض فواتير الكهرباء لـ3 أشهر بسبب "كورونا"

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، لتخفيض فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وقال الخشب في طلب الإحاطة، إن ما تقوم به البلاد حاليًا من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا الذي أصبح يهدد العالم أجمع، خطوات جيدة للوقاية، من الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بوباء العصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات الاحترازية، أثرت على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وهو ما دعا الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التي من شأنها دعم المواطنين اقتصاديًا، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل سداد فواتير الكهرباء لمدة 3 أشهر على الأقل، حتى يتمكن المواطنين من مواجهة الظروف الحالية والالتزام بالبقاء في البيت والتوقف عن العمل.

مجلس النواب فواتير الكهرباء علي عبدالعال فيروس كورونا

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