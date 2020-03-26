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بدء حظر التجول في جميع المحافظات لليوم الثاني

07:03 م الخميس 26 مارس 2020
بدء حظر التجول في جميع المحافظات لليوم الثاني

حظر التجول

كتب - يوسف عفيفي:

بدأ الآن بشكل رسمي تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الساعة الأخيرة قبل الحظر هدوءا في مختلف الشوارع والميادين، فيما تزاحم مواطنون على وسائل النقل الجماعي للعودة إلى منازلهم. ورصد المرور كثافات مرورية في عدة محاور.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجول اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الوزراء، توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حظر التجوال مجلس الوزراء إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا مصطفى مدبولي

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