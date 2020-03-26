السيسي يرسل برقية تعزية لنظيره الإندونيسي في وفاة والدته

كتب- محمد نصار:

صرح السير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعث ببرقية تعزیة إلى الرئیس جوكو ویدودو رئیس جمھوریة إندونیسیا.

وقال راضي، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي عبر خلال البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور لھا والدته سائلًا المولى عز وجل أن یتغمدھا بواسع رحمته ویسكنھا فسیح جناته.