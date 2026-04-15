استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً حكوميًا رفيع المستوى من جمهورية إريتريا، برئاسة مستشار الرئيس الإريتري للشؤون الاقتصادية، هاجوس جيبرهويت، وعضوية نصير الدين محمد صالح، وزير التجارة والصناعة الإريتري، وذلك في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في القطاع الدوائي.

تفاصيل لقاء رئيس هيئة الدواء مع وفد جمهورية إريتريا اليوم

رحب الدكتور علي الغمراوي، في مستهل اللقاء، بالوفد الإريتري، مؤكدًا اعتزاز هيئة الدواء المصرية بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، بما يدعم تطوير النظم الصحية وتعزيز كفاءتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد "الغمراوي" خلال اللقاء، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطور ملموس في المنظومة الدوائية المصرية جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل يستهدف ضمان إتاحة دواء آمن وفعال وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأعرب أعضاء الوفد الإريتري، من جانبهم، عن تقديرهم لما وصلت إليه هيئة الدواء المصرية من تطور تنظيمي متقدم، مشيدين بوصول مصر إلى مستوى النضج الثالث (ML3) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، والذي يعكس قوة الإطار الرقابي المصري وثقة المؤسسات الدولية في كفاءة المنظومة الدوائية.

وتناولت الزيارة بحث سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة الوقطنية للأدوية والأغذية بإريتريا (NMFA)، خاصة في مجالات تسجيل المستحضرات الدوائية، والرقابة على الجودة، وبناء القدرات التنظيمية، بما يسهم في دعم تطوير القطاع الدوائي وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة الإقليمية المتقدمة لهيئة الدواء المصرية باعتبارها أحد النماذج التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية، ودورها الفاعل في دعم تطوير الأنظمة الدوائية وتعزيز نفاذ المستحضرات الآمنة والفعالة

ويذكر أن اللقاء جاء بحضور كل من: السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصري.

اقرأ أيضًا:

"مستقبل وطن" يستضيف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية -(صور)

رئيس "الرعاية الصحية" يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالهيئة