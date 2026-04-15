عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة الزراعة الروسية، أوكسانا لوت، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات استيراد القمح والحبوب والزيوت بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.

واوضح البيان أن الاجتماع جاء أيضًا للتأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجالات اللوجستيات والأسمدة والبذور والمبيدات، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية.

