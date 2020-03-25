"قومي المرأة" يهنئ المستشارة أمل عمار لانتدابها مساعدًا لوزير العدل

​كتبت- نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس لانتدابها للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك ضمن حركة التغيرات الهامة التي أجراها المستشار عمر مروان، وزير العدل، لعدد من مساعديه، شملت 7 مساعدين.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بالمستشارة أمل عمار، مشيرة إلى أنها من النماذج النسائية المشرفة وعظيمة من عظيمات مصر حققت العديد من النجاحات داخل مصر وخارجها، واستطاعت ترك بصمة في كل منصب تولته، متمنية لها مزيد من التوفيق والنجاح.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، بالشكر والتقدير إلى المستشارة سوزان عبدالرحمن فهمي، مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل السابق، على شراكتها الدائمة مع المجلس والجهود التي قام بها قطاع حقوق الإنسان في عهدها خاصة فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية وتوفير وسائل المساعدة القانونية لها من خال المكاتب المنتشرة في معظم محاكم الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أن المستشارة أمل عمار، تقلدت العديد من المناصب القضائية كان آخرها رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا، كما انتخبت نائبًا لرئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام 2017 ، وانتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب منذ 2019.