البرلمان: إجراءات وقائية إضافية لمنع انتشار فيروس كورونا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، القرار رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض الاجراءات الوقائية الاضافية اللازمة لمنع لنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على أن يقتصر الحضور على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال، مع مراعاة إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور وذلك لمدة أسبوعين إضافيين.

وتضمن القرار أن تكون مواعيد الحضور ابتداءً من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ١ ظهرًا وذلك دون الإخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية والضرورية التي تحددها جهة العمل، وأن يستمر العمل بهذه القرارات حتى ٩ أبريل ٢٠٢٠.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن هذه القرارات تأتي اتساقًا مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة الملحة لذلك.

وأوضح فوزي، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حاليًا بحوالي 20% من قوة العاملين بها في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، ولكن القطاع الطبي في المجلس مستمر في أداء واجباته.

جدير بالذكر أن مجلس النواب استثنى الفئات الأولى بالرعاية من العاملين به من الحضور بمنحهم إجازة منذ 17 مارس 2020، وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى ابنًا أو بنتًا من ذوي الإعاقة أياً كان عمره. وأن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

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