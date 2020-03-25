"سنعبر هذه اللحظات العصيبة".. ماذا قال السيسي بعد تطبيق حظر التجوال؟

كتب - محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن "مصر ستعبر كل هذه اللحظات العصيبة، وستصير ذكرى من الماضي البعيد".

يأتي ذلك في غداة تطبيق قرار الحكومة بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة حتى السادسة من صباح اليوم التالي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".

وأضاف: "أقول لكم إننا سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.. حفظ الله مصروشعبها العظيم".