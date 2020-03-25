"بيهرجوا".. ماذا قال أحمد موسى عن مسيرات مواجهة فيروس "كورونا"؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على مسيرات بعض أهالي محافظة الإسكندرية -فجر الثلاثاء- ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، قائلًا: "أنت نازل تهرج لأنك شخص غير مسئول.. ممكن تكون اتصابت بكورونا إمبارح".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هذه التظاهرات جريمة في حق الدولة والمجتمع من قبل مجموعة بلا أي وعي.

وناشد موسى المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء وحظر التجول لتفادي الإصابات بفيروس كورونا.