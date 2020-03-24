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12 ساعة فقط.. ننشر المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بالقاهرة

08:48 م الثلاثاء 24 مارس 2020
12 ساعة فقط.. ننشر المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بالقاهرة

أتوبيسات هيئة النقل العام - أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قال يسري فتحي السيد، مدير العلاقات الخارجية بهيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تقرر تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط بداية من الغد، لتنفيذ قرارات الحكومة بحظر التنقل، ووقف وسائل النقل الجماعي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأضاف يسري، لمصراوي، الثلاثاء، أن المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام بالقاهرة تبدأ من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، قبل موعد بداية حظر التنقل بساعة، لتتمكن الأتوبيسات من العودة للجراجات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا ستطبق من الغد ولمدة أسبوعين.

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