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طلب إحاطة للحكومة بشأن المغالاة في أسعار تحليل فيروس كورونا

04:18 م الثلاثاء 24 مارس 2020
طلب إحاطة للحكومة بشأن المغالاة في أسعار تحليل فيروس كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بضرورة مراجعة أسعار تحليل "PCR" للكشف عن فيروس "كورونا" للمواطنين، وذلك في ضوء الحالات المحالة من الأطباء المعنين.

وأكد "طلعت"، في بيان اليوم الثلاثاء على أن أسعار هذا التحليل يحدث فيها نوع من المغالاة في ظل هذه الأزمة، حيث تصل لألف جنيه، بمعامل وزارة الصحة ولأضعاف هذا السعر بالقطاع الخاص، ومن ثم يجب أن تكون هذه الأسعار متاحة لجميع قدرات فئات المصريين من أجل الإطمئنان على أنفسهم.

وأَضاف عضو مجلس النواب، بأن الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا، تتم على مختلف المستويات وفق رؤية متكاملة من أجل الحفاظ علي صحة المصريين وعدم تعرضهم لأي أذي، والخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات.

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