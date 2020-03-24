"إحنا في وقت ابتلاء".. أول تعليق من ريهام سعيد على تأييد حكم منع ظهورها بالإعلام

علقت الإعلامية ريهام سعيد على قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بتأييد منع ظهورها في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، بتهمة إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور.

وقالت ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ أمال إزاي اسم البرنامج كان صبايا الخير، والشعبية وحب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمة كانت الناس بتتبرع بيها إزاي؟ والملايين اللي اتعالجوا والحلقات اللي الناس اتعلمت منها كتير أوي.. دي كانت إيه؟"، مضيفة: "مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير إني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء حقي راجع".

وتابعت: "والناس اللي كانت بتحاول تقلدني أنا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد.. الافتراء والتشويه الباطل والكوسة مش عايزة أرجع ومش هارجع بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء ربنا على الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل.. حقي راجع بحق لا الله إلا الله راجع".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎