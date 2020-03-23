وزير الإعلام: مد فترة تعليق الدراسة "وارد جدًا"

كتب- مصطفى علي:

رجح وزير الإعلام أسامة هيكل، مساء الاثنين، تمديد فترة تعطيل الدراسة ضمن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال وزير الإعلام في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسؤوليتي: "أول امبارح كان عدد الإصابات 9 وكان المنحنى بدأ ينزل، إمبارح كان 33 تقريبًا واليوم 39، وارد جدًا يبقى فيه قرارات سريعة الفترة الجاية في ضوء متابعة التطورات، ومانستبقش الأمور وإحنا مطلعين كل حاجة ليها توقيت محدد هيطلع فيه".

وتابع: "وارد جدًا بكرة نأجل المدارس والجامعات أسبوعين والنهاردة عدد الإصابات تخطت 300 وبالتالي فيه خوف على عودة ولادنا للدراسة، مد تأجيل الدراسة وارد جدًا في الغالب، لأنه في ضوء أعداد الإصابات اللي وصلنا إليها غالبًا هيتم مد تعطيل المدارس".