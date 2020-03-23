أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير الإعلام: مد فترة تعليق الدراسة "وارد جدًا"

11:40 م الإثنين 23 مارس 2020
وزير الإعلام: مد فترة تعليق الدراسة "وارد جدًا"

النائب أسامة هيكل

كتب- مصطفى علي:

رجح وزير الإعلام أسامة هيكل، مساء الاثنين، تمديد فترة تعطيل الدراسة ضمن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال وزير الإعلام في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسؤوليتي: "أول امبارح كان عدد الإصابات 9 وكان المنحنى بدأ ينزل، إمبارح كان 33 تقريبًا واليوم 39، وارد جدًا يبقى فيه قرارات سريعة الفترة الجاية في ضوء متابعة التطورات، ومانستبقش الأمور وإحنا مطلعين كل حاجة ليها توقيت محدد هيطلع فيه".

وتابع: "وارد جدًا بكرة نأجل المدارس والجامعات أسبوعين والنهاردة عدد الإصابات تخطت 300 وبالتالي فيه خوف على عودة ولادنا للدراسة، مد تأجيل الدراسة وارد جدًا في الغالب، لأنه في ضوء أعداد الإصابات اللي وصلنا إليها غالبًا هيتم مد تعطيل المدارس".

أسامة هيكل تعطيل الدراسة فيروس كورونا

الخبر التالى:

قبل مناقشته بالبرلمان.. ماذا نعرف عن قانون التعامل مع حيوانات التجارب؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)