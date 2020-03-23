الصحة: شفاء 12 حالة جديدة من كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريين اثنين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 68 حالة حتى اليوم.

ولفت في بيان اليوم، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

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