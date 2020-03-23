بعد منع التعاملات الورقية.. 6 طرق إلكترونية لشكاوى وخدمات محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قررًا منذ أيام بمنع التعامل بالمستندات الورقية في ديوان عام المحافظة وجميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع والبالغة 38 حيًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويجري تطبيق هذا القرار على التعاملات الداخلية بين المواظفين بديوان عام المحافظة أو الأحياء وكذلك بالنسبة لتعاملات الجمهور والمواطنين فيما يتعلق بالشكاوى أو إنهاء إجراءات التراخيص وغيرها من التعاملات السائدة.

وعوضًا عن تسلم المستندات باليد أعلنت المحافظة عدة إجراءات للتغلب على هذا الأمر والحفاظ على سير العمل بشكل إلكتروني كامل منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت محافظة القاهرة عن إمكانية إرسال وتلقي الشكاوى والمقترحات من جانب المواطنين من خلال الوسائل التالية:

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء

من خلال الخط الساخن رقم 16528

عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg

من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية " http:// lgs.gov.eg

من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع فيسبوك

عبر رقم الواتس أب 01211291119