أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد منع التعاملات الورقية.. 6 طرق إلكترونية لشكاوى وخدمات محافظة القاهرة

05:01 م الإثنين 23 مارس 2020
بعد منع التعاملات الورقية.. 6 طرق إلكترونية لشكاوى وخدمات محافظة القاهرة

خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قررًا منذ أيام بمنع التعامل بالمستندات الورقية في ديوان عام المحافظة وجميع الأحياء في مناطق المحافظة الأربع والبالغة 38 حيًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويجري تطبيق هذا القرار على التعاملات الداخلية بين المواظفين بديوان عام المحافظة أو الأحياء وكذلك بالنسبة لتعاملات الجمهور والمواطنين فيما يتعلق بالشكاوى أو إنهاء إجراءات التراخيص وغيرها من التعاملات السائدة.

وعوضًا عن تسلم المستندات باليد أعلنت المحافظة عدة إجراءات للتغلب على هذا الأمر والحفاظ على سير العمل بشكل إلكتروني كامل منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت محافظة القاهرة عن إمكانية إرسال وتلقي الشكاوى والمقترحات من جانب المواطنين من خلال الوسائل التالية:

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء

من خلال الخط الساخن رقم 16528

عبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg

من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية " http:// lgs.gov.eg

من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع فيسبوك

عبر رقم الواتس أب 01211291119

خالد عبدالعال محافظة القاهرة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا المستندات الورقية

الخبر التالى:

السيسي: أهيب بالجميع الالتزام بإجراءات مكافحة فيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 341722

    عدد المصابين

  • 98869

    عدد المتعافين

  • 14764

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان