عبر رسالة "sms".. الصحة تصدر 5 نصائح جديدة للوقاية من كورونا

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 توجيهات جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، عبر رسائل "sms" على الهاتف المحمول.

وقالت الصحة، في توجيهاته للمواطنين: "برجاء عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وتجنب الزيارات وعدم التواجد في التجمعات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون".

كما طالب وزارة الصحة المصرية، المواطنين، بضرورة تطهير الأسطح باستمرار.