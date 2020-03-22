لصرف 500 جنيه.."القوى العاملة" توجه رسالة جديدة للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت وزارة القوي العاملة، العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية) الراغبة في تسجيل بياناتها، والتي لم تقم بالتسجيل من قبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وبحسب بيان اليوم، أكدت الوزارة، أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وجددت الوزارة، الإعلان عن تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الـ"واتس آب"، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين .

وحذرت الوزارة، جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "الواتس آب".

وتعمل وزارة القوى العاملة، في صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية) لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.