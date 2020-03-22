"اوعى كورونا".. أغنية جديدة للمركز القومي للطفل

كتب- محمد عاطف:

قدم المركز القومي لثقافة الطفل أغنية تحت عنوان "اوعى كورونا "، من أجل التوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث الكلمات مهداة من الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، وألحان وتوزيع الموسيقار وائل عوض.

وتهدف الأغنية التي أنتجها المركز إلى التأكيد على توعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا، وطرق الوقاية، وتقوية المناعة، حيث تقول الأغنية في مقدمتها "توت توت حلق حوش اوعى كورونا يبقى جيوش حلق حوش" والغناء لفريق كورال "سلام" لأطفال الحديقة الثقافية التابعة للمركز، وأدى الصولو الأطفال ياسمين محمد عيد، ملك محمد رضا، صفية محمد رضا، يحيى وائل عوض، يوسف وائل عوض، وإدارة فنية عبير محمد محمود.

كما قام الفنان ميسرة خيري من فناني المركز بمشاركة الطفلة نور بعمل فيلم رسوم متحركة بعنوان "احم نفسك.. احم بلدك" للتوعية ضد فيروس كورونا بشكل مبسط يناسب الأطفال صغار السن.