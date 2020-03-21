وقف صلاة الجمع والجماعة بمسجد البرلمان والاكتفاء برفع الأذان
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه صدر القرار رقم (23) لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب، والاكتفاء برفع الأذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف، اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".
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