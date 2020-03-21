"البدل الصفراء غير مطلوبة".. 8 توجيهات من الصحة للأطباء للتعامل مع كورونا (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

وجهّت إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، عددًا من التوجيهات للأطقم الطبية، للتعامل مع الحالات المشتبه والمؤكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -2019).

وقالت الإدارة -في خطاب لها- إنها لاحظت استخداما مبالغ فيه للواقيات الشخصية في المنشآت الصحية عامة، ومستشفيات العزل خاصة، مطالبة جميع العاملين بالمنشآت الصحية اتباع الاستخدام الرشيد للواقيات الشخصية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل التالي عدم ارتداء الماسك التنفسي عالي الكفاءة (مثل N95) إلا الأطباء أو التمريض الذين يقومون بعمليات التشفيط للمريض أو سحب عينات (PCR) أو تركيب أنابيب حنجرية.

وأوضحت الإدارة أنه طبقًا لأحدث توصيات منظمة الصحة العالمية في 27 فبراير الماضي، فإن البدل الخاصة بالوقاية من مرض الإيبولا (البدل الصفراء) ليست مطلوبة للتعامل مع مرضى كورونا، فضلًا عن استخدام الحذاء البلاستيكي ذو الرقبة للعمال فقط الذين يتعاملون مع غرف المرضى أو النفايات الطبية، ويمكن إعادة استخدامها بعد إعادة معالجتها بالتنظيف والتطهير طبقًا لتعليمات الدليل القومي لمكافحة العدوى، ولا يتم التخلص منها بعد كل استعمال لأنه لا توجد أي توصيات بذلك.

وفيما يخص النظارات الواقية وواقي الوجه، فإنه يمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها بالمطهرات طبقا لتعليمات الدليل القومي لمكافحة العدوى ولا يتم التخلص منها بعد كل استعمال، كما أن الجاونات والعباءات يجب أن تكون ذات أكمام طويلة وغير منفذة للسوائل.

كما شملت التوجيهات بألا يرتدي الماسك بأنواعه إلا المرضى أو المشتبه في إصابتهم، ولمن يتعامل مع غرفة الحالة المحجوزة أو مخلفاتها ومن يقوم بإجراءات له كالكشف وسحب العينات والعلاج، وإلى جانب ذلك يتم متابعة هذه التعليمات على مستوى العالم وتقييم أثرها بشكل مستديم بواسطة هيئات مكافحة العدوى المعتمدة بكل دولة، وتقوم تلك الهيئات بتعميم المستحدث دوريا طبقا لمراحل الجائحة.

وقالت إدارة مكافحة العدوى بالصحة إن الفترة المقبلة في مواجهة الجائحة تعتمد على تجنب الفريق الطبي الواعي لخطئين شديدي الخطورة، وهما: الاستخدام الخاطئ والاستخدام المفرط بلا داعٍ للواقيات المتوفرة، لذا يرجى اتباع تعليمات مكافحة العدوى الصادرة من وزارة الصحة وتحديثاتها الدورية وتعميمها على جميع المنشآت الصحية بجميع أنواعها.