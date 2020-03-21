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السيسي يجتمع بمدبولي ووزيري التضامن والمالية.. ويوجه بدعم العمالة غير المنتظمة

05:45 م السبت 21 مارس 2020
السيسي يجتمع بمدبولي ووزيري التضامن والمالية.. ويوجه بدعم العمالة غير المنتظمة

السيسي يجتمع بمدبولي ووزيري التضامن والمالية

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.

ووجه الرئيس بتركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس "كورونا المستجد".

السيسي مصطفى مدبولي محمد معيط وزارة المالية نيفين القباج

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