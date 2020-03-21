5 توجيهات لعمال النظافة للوقاية من كورونا.. ورئيس الهيئة: نحتاج للدعم

كتب- محمد نصار:

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من خلال إدارة مكافحة العدوى، عدة توصيات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع تفشيه وانتشاره داخل مصر.

وخصصت المديرية، وفقًا لمنشور، حصل مصراوي عليه، 5 نصائح وتوجيهات هامة لعمال النظافة يجب الالتزام بها على النحو التالي:

- قفاز سميك.

- بدلة واقية بأكمام أحادية الاستخدام.

- ماسك جراحي.

- واقي العينين والوجه.

- واقي القدم "كزلوك".

وقال اللواء عادل أبوحديد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة ملتزمة بجميع التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة القاهرة في هذا الشأن.

وأضاف أبوحديد، لمصراوي، أن الهيئة اشترت حوالي 1000 سترة واقية، وكميات كبيرة من المطهرات والمعقمات والكمامات وقفازات اليد بما يعادل 400 ألف جنيه.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه برغم ذلك توجد حاجة لمزيد من الدعم المادي لاستيفاء كافة احتياجات الهيئة لتغطية كافة العاملين بها والبلغ عددهم نحو 10 آلاف عامل نظافة سواء تابعين للهيئة مباشرة أو العمال التابعين لموردين.

وتابع اللواء عادل أبوحديد: "المجتمع المدني بيشارك معانا بس لسه محتاجين مشاركة بشكل أكبر علشان نقدر نغطي كل احتياجاتنا".