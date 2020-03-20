إغلاق مسجد السيدة زينب منعًا لتزاحم المحتفلين بذكرى مولدها
كتب- محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إغلاق مسجد السيدة زينب، بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها، لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الجمعة، أن ذلك يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة 20 مارس 2020، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات.
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